Ann Lilian (27) liep twee keer weg bij zorginstelling: moeten bewoners vaker worden opgesloten?

Een zucht van verlichting klonk vorige week op landgoed Hooge Burch in Zwammerdam. Bewoonster Ann Lilian, eind vorig jaar verdwenen, was teruggevonden in Amsterdam. Mooi nieuws, maar tegelijk dringt zich de vraag op: hoe nu verder?



Want als je niks regelt, verdwijnt Ann Lilian straks wéér, voorspelt haar voormalige pleegvader Marcel Middenbos. Op sociale media vroegen mensen zich ook al hardop af of Ipse niet toe is aan een strenger regime.