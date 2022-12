Anne (24) verloor de helft van haar 150 kilo: ‘Maar ik ben nog steeds dezelfde Anne’

Half jaar cel voor Mohammed L. (21) voor doodrijden Shana: ‘Dit is een messteek in onze rug’

De 21-jarige Mohammed L. heeft zes maanden celstraf en een rijontzegging van twee jaar gekregen voor het doodrijden van de 22-jarige Shana Leurs in Osdorp op 4 maart 2021. ,,We hopen dat de officier van justitie in beroep wil gaan.”

16 december