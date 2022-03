Anne (26) voldoet niet aan stereotype SGP-vrouw: ‘Gas geven en een beetje gek doen’

Anne Prins (26) uit Houten doet niet direct denken aan het stereotype beeld dat nogal eens wordt toegeschreven aan de gemiddelde SGP-vrouw. Geen zwarte jurk tot op de enkels, geen knotje, geen stijve handtas aan de arm. ,,Nooit wat mee gehad ook’’, zegt ze. ,,We zijn allemaal verschillend en dat is maar goed ook. Anders zou het knap saai zijn in de wereld.’’