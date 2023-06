Anneke's tuin is 2000 vierkante meter groot, maar het gras sproeit ze nooit: ‘Ik voed mijn planten ook op’

Met video Officieel tropische dag met 30 graden in De Bilt, in het zuiden al eerste regionale hittegolf

Hoewel de zomer pas net is begonnen, is de eerste regionale hittegolf van 2023 een feit. Om 13.10 uur had weerstation Woensdrecht met 30,1 graden de primeur. Het is ook de eerste dag dit jaar dat het in De Bilt 30 graden is geworden, waarmee het formeel de eerste tropische dag in Nederland is.