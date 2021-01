Anneloes ging viral met haar account Tussen Kunst & Quarantaine (maar verdient er geen cent mee)

update/video Heel Brabant kleurt wit door eerste sneeuw die blijft liggen, code geel hele nacht van kracht

16 januari We moesten er even op wachten, maar nu was het eindelijk zover: in het hele land viel er sneeuw. De eerste sneeuwvlokken vielen in Zeeland en Brabant, in de loop van de avond kreeg de rest van het land ermee te maken. Het KNMI heeft vanwege de gladheid code geel aangekondigd.