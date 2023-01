Annie zwierf 12 jaar lang op straat, slapend in treinen, op parkeerplaatsen en in een rioolbuis

KLM treft maatrege­len op vluchten vanuit China na zorgen crew

Luchtvaartmaatschappij KLM voert per direct extra veiligheidsmaatregelen in op vluchten vanuit China. Personeel krijgt de beschikking over FFP2-mondkapjes en kan gebruikmaken van een wc alleen voor medewerkers. KLM-personeel had deze week aangegeven zich zorgen te maken over het grote aantal coronabesmettingen in China.

