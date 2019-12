Ans Boersma ging het vliegtuig in als journalist en kwam eruit als jihadbruid

Een verhaal over het roerige jaar van journaliste Ans Boersma kan op veel plekken beginnen. In een verhoorkamer op een politiebureau in Istanbul, in januari van dit jaar, bijvoorbeeld. Of bij een prille verliefdheid eind 2013 in die stad. Of nog eerder: in de beruchte Saydnaya-gevangenis bij Damascus, Syrië, in 2005.



Maar waar je ook begint, het is een verhaal waarin de wereldpolitiek, de liefde en de wet verknoopt raken, met een bizarre ontknoping als gevolg. Journaliste Ans Boersma raakte onverwacht verstrikt in het Syrische conflict dat ze zelf zo interessant vond om te beschrijven. Een conflict waar lang niet alles is zoals het lijkt.