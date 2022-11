Anti-tabakslobby wint rechtszaak: gewone sigaret wellicht de winkels uit: ‘Roker is jarenlang belazerd’

Update / 'NVWA moet optreden'De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit moet gaan handhaven op sigaretten zoals ze nu in de winkels te koop zijn. De manier waarop de hoeveelheid gevaarlijke stoffen in de filtersigaret nu gemeten wordt, is onbetrouwbaar. Dat heeft de rechter in Rotterdam besloten na een juridische procedure die vijftien organisaties, aangevoerd door de Stichting Rookpreventie Jeugd, hadden aangespannen.

De zaak draait om de verschillende manieren waarop de hoeveelheden teer en nicotine worden gemeten die de roker binnenkrijgt. In het filter van filtersigaretten zitten kleine gaatjes. Daardoor zuigen rookmachines ook zuurstof mee naar binnen als ze ‘inhaleren’ en worden dus minder schadelijke stoffen gemeten. Gewone rokers houden met hun vingers die gaatjes dicht en krijgen daardoor meer schadelijke stoffen binnen. Deze fout in de meetmethode is al langer bekend maar er werd tot nu toe niet op gehandhaafd. De anti-tabakslobby spreekt al jaren van de ‘sjoemelsigaret’.

De rechter zegt nu dat de NVWA wél moet handhaven. Een overwinning voor de anti-tabakslobby met mogelijk verstrekkende gevolgen. In de praktijk kan het betekenen dat de huidige filtersigaret te ongezond is en de winkels uit moet. De NVWA heeft zes weken de tijd om over een antwoord na te denken en kan nog in hoger beroep. De rechter houdt het erop ‘dat het aan de autoriteit is om te bepalen hoe ze invulling gaan geven aan de uitspraak’. Een mogelijk gevolg kan ook zijn dat er straks minder verslavende sigaretten in de winkels liggen.

Quote Eindelijk krijgen we gelijk, rokers zijn jarenlang belazerd Wanda de Kanter

‘Niet te geloven’

,,Ik kan het haast niet geloven,” zegt een dolblije longarts Wanda de Kanter van Stichting Rookpreventie Jeugd, die al jaren tegen tabak strijdt. ,,Eindelijk krijgen we gelijk. Dit betekent gewoon dat de roker vele jaren lang belazerd is en sigaretten heeft gerookt die veel schadelijker zijn dan ze dachten. Het heeft zóveel verstrekkende gevolgen dit. Het betekent gewoon dat de NVWA binnen zes weken moet gaan bedenken: wat gaan we doen met al die sigaretten in de winkels? Per direct de schappen uit dus.”

Advocaat Phon van den Biesen die de rechtszaak namens de Stichting heeft gevoerd, zegt dat de uitspraak in de praktijk betekent dat de NVWA een nieuwe (strengere) meetmethode moet gaan aankondigen en daarna moet handhaven. ,,De NVWA moet echt aan de bak. En daar maak ik me zorgen over, we hebben ze al zo vaak gewaarschuwd hiervoor, maar ze hadden een hele andere voorstelling van zaken.”

De Stichting Rookpreventie Jeugd (en in hun kielzog veertien andere organisaties waaronder de gemeente Amsterdam) stapte al enkele jaren geleden naar de rechter. De uitspraak van de rechter in Rotterdam liep echter vertraging op omdat de rechtbank de zaak doorverwees naar het Europese Hof van Justitie in Luxemburg. Het Hof oordeelde dat de rookmachine-methode inderdaad werkt en toegestaan is, maar niet transparant is, te onduidelijk voor het publiek en niet eerlijk voor de roker. Met die wetenschap kon de rechtbank Rotterdam zich opnieuw over de ‘sjoemelsigaret’ buigen.

Een woordvoerder van de NVWA laat weten dat de autoriteit eerst de uitspraak goed wil bestuderen en met het ministerie van VWS in overleg gaat, voordat ze besluit wat te doen.

‘Hoe moet dat handhaven gaan?’

Jan-Hein Sträter van de VSK, de belangenbehartiger van de tabaksindustrie, maakt zich nog niet direct zorgen. ,,Alleen de Europese Commissie kan bepalen welke meetmethode nu gebruikt moet worden, niet de NVWA. Dus hoe gaat dat handhaven dan? Dat moet nog bepaald worden.”

Volgens de rechtbank Rotterdam is het inderdaad zo dat de Europese Commissie een nieuwe meetmethode moet voorschrijven. Tot die tijd echter, is de verkoop in Nederland van filtersigaretten in strijd met de Tabaks- en rookwarenregeling en moet de NVWA handhaven, aldus de rechtbank.

Strafbaar

De anti-tabaksorganisaties verwijten de tabaksindustrie dat zij al jaren op de hoogte zijn van het gesjoemel met meetmethodes. In het verleden werd zelfs aangifte gedaan van strafbare feiten omdat de tabaksindustrie de gezondheid van rokers bewust in gevaar zou brengen. Het Openbaar Ministerie ging echter niet over tot vervolging.

