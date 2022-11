Anti-tabakslobby wint rechtszaak: gewone sigaret wellicht de winkels uit

Rechter: Overheid moet handhavenDe Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit moet gaan handhaven op sigaretten zoals ze nu in de winkels te koop zijn. De manier waarop de hoeveelheid gevaarlijke stoffen in de filtersigaret nu gemeten wordt, is onbetrouwbaar. Dat heeft de rechter in Rotterdam besloten na een lange juridische procedure die vijftien organisaties, aangevoerd door de Stichting Rookpreventie Jeugd, hadden aangespannen.

De zaak draait om de verschillende manieren waarop de hoeveelheden teer en nicotine worden gemeten die de roker binnenkrijgt. In het filter van filtersigaretten zitten kleine gaatjes. Daardoor zuigen rookmachines ook zuurstof mee naar binnen als ze ‘inhaleren’ en worden dus minder schadelijke stoffen gemeten. Gewone rokers houden met hun vingers die gaatjes dicht en krijgen daardoor meer schadelijke stoffen binnen. Deze fout in de meetmethodes is al langer bekend maar er werd tot nu toe niet op gehandhaafd.

De rechter zegt nu dat de NVWA dat wel moet doen, bevestigt een woordvoerder van de rechtbank Rotterdam. Een overwinning voor de anti-tabakslobby met mogelijk verstrekkende gevolgen. In de praktijk kan het betekenen dat de huidige sigaret te gevaarlijk, te ongezond is en de winkels uit moet. De NVWA heeft zes weken de tijd om over een antwoord na te denken en kan nog in hoger beroep.

‘Niet te geloven’

,,Ik kan het haast niet geloven,” zegt een dolblije ex-longarts Wanda de Kanter van Stichting Rookpreventie Jeugd, die al jaren tegen de foute meetmethodes strijdt. ,,Eindelijk krijgen we gelijk. Dit betekent gewoon dat de roker vele jaren lang belazerd is en sigaretten heeft gerookt die veel schadelijker zijn dan ze dachten. En niet alleen in Nederland, maar in de hele EU. Het heeft zóveel verstrekkende gevolgen dit. Het betekent gewoon dat de NVWA nu binnen zes weken moet gaan bedenken: wat gaan we doen met al die sigaretten in de winkels?”

Een woordvoerder van de NVWA komt later met een reactie.

Hoe zit het ook alweer met de sjoemelsigaret. Lees het hier.