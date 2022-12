ANWB: nog 12 procent minder files dan voor coronacrisis

In de laatste negen maanden van 2022 was de filezwaarte nog 12 procent lager dan in diezelfde periode in het laatste jaar voor de coronacrisis, 2019. Dat concludeert de ANWB op basis van zijn filecijfers. Het traject tussen de Duitse grens en Arnhem op de A12 staat met stip op 1 in de file top 10 van de ochtendspits.

Na de versoepeling van veel coronamaatregelen eind maart begon het fileleed weer door de toename van het woon-werkverkeer. Vooral op dinsdag en donderdag. De totale filezwaarte in 2022 ligt nog zo’n 20 procent onder het niveau van 2019. Maar de totaalcijfers worden gedrukt door het eerste kwartaal, toen er nog veel thuis werd gewerkt door de coronamaatregelen die toen nog van kracht waren

Wel ziet de ANWB een verschuiving. Het woon-werkverkeer spreidt zich tijdens de ochtendspits meer dan in 2019. In de vroege ochtenduren staan er minder files en het hoogtepunt van de spits is verschoven van 08.00 uur naar 08.30 uur. De dinsdag en donderdag waren al de drukste dagen, maar die worden alleen maar drukker. Daarentegen is de filezwaarte op maandagochtend met bijna 40 procent gedaald.

Na het loslaten van veel maatregelen eind maart werd het in Noord-Brabant al snel weer bijna net zo druk op de wegen als daarvoor: de filezwaarte lag daar over de laatste drie kwartalen van 2022 nog maar 4 procent onder het niveau van 2019. In Noord-Holland was tussen april en december volgens de ANWB het effect van aanhoudend thuiswerken wel te merken: daar lag de filezwaarte nog 26 procent onder die van 2019.

De zwaarste spits van het jaar was die van donderdagavond 3 november. Vanwege buien liep de fileteller op tot 1.227 kilometer.

De ANWB meet het fileleed in de filezwaarte (lengte x duur van de files). In de maanden april tot en met december 2022 was de zwaarte nog maar 12 procent lager dan in diezelfde periode in het precoronajaar 2019, concludeert de bond op basis van haar filecijfers, gemeten over alle A en N- wegen in ons land.

