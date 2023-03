ANWB: Regen en ongelukken zorgen voor drukste ochtendspits van het jaar

Man (32) overleden en vijf anderen gewond bij zwaar ongeluk op A12, afrit bij Ede afgesloten

Een man (32) uit Ede is zaterdagochtend overleden bij een zwaar auto-ongeluk op de A12. Twee auto's botsten bij Ede tegen elkaar. Hij zat met vier anderen in een van de betrokken auto's. In de tweede auto zat één automobilist. Alle vijf slachtoffers zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht.