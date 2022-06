ANWB: Zwarte zaterdagen op de weg nog heftiger door schrappen vluchten Schiphol

Op die gebruikelijke reisdag kan het met name in Frankrijk, Duitsland en Oostenrijk bijzonder druk worden met files en vertragingen tot gevolg, waarschuwt Arnoud Broekhuis van ANWB Verkeersinformatie.

In verband met de zomerdrukte wordt in Oostenrijk overwogen het verkeer via de tunnels en passen op de routes naar Italië en Slovenië/Kroatië te doseren. Daardoor kunnen ook op de wegen in Duitsland files ontstaan.

Volgens Broekhuis is het beter om op vrijdag of zondag of een andere dag van de week te reizen. Probleem is volgens hem wel dat de zaterdag de gebruikelijke wisseldag blijft in de vakantieaccommodaties.