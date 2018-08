Apache-held De Ruiter hielp andere oorlogsheld

6 september 2009 is een zwarte dag voor de commando’s. In de omgeving van het Afghaanse Deh Rawod verliezen ze hun maatje Kevin van de Rijdt nadat ze in een hevig vuurgevecht met de Taliban terecht zijn gekomen.



Een van de andere oorlogshelden, Gijs Tuinman, is in deze missie de commandant en laat de Apaches aanrukken. Van de Rijdt blijkt nog zwaargewond op een heuvel te liggen en moet zo snel mogelijk worden teruggehaald. Alleen moeten ze dan wel eerste de Taliban zien te onderdrukken.



Het is deze noodkreet waar Roy de Ruiter het verschil maakt voor de mannen op de grond. Samen met een andere Apache voert hij 20 minuten lang een tegenaanval uit waarbij de twee Apaches continu kort na elkaar de Taliban onder vuur nemen. De Ruiter had tijdens oefeningen in Nederland al uitgevogeld hoe hij daarbij de tijd tussen het vuren zo kort mogelijk was. Daardoor heeft de Taliban nauwelijks kans om terug te schieten.