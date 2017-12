'Arnhemse Jihadrapper Marouane B. gedood in Syrië'

VIDEO Al twee arrestaties in zwaarbeveiligd Dokkum in aanloop naar Piet-de­mon­stra­tie

13:58 Zo'n driehonderd demonstranten tegen Zwarte Piet zijn vandaag onder zware politie-escorte naar het Friese Dokkum vertrokken. In Dokkum is op dit moment een noodbevel van kracht. In de stad is heel veel politie aanwezig. Twee mensen zijn gearresteerd omdat zij zich niet konden identificeren. De identiteit twee werden gecontroleerd omdat daar volgens de politie aanleiding toe was.