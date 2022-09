Arrestatie om bedreigen Mark Rutte

Een man uit Amsterdam is vrijdag aangehouden, omdat hij premier Mark Rutte zou hebben bedreigd. De 61-jarige is inmiddels op vrije voeten, maar nog wel verdachte in de zaak.

Eerder vandaag meldde De Telegraaf dat de man werd aangehouden omdat hij een aanslag op Rutte zou hebben beraamd. Aan deze site vertelde een woordvoerster dat daar geen sprake van is. ,,Uit onderzoek blijkt niet dat er sprake was van een poging een aanslag op Mark Rutte te plegen.” Wel bevestigt ze dat er een een aanhouding is geweest, na een melding waarop ‘snel is gereageerd’. De man wordt verdacht van het bedreigen van de premier.

Vaker

Een doodsbedreiging aan het adres van landelijke politici en ministers komt overigens geregeld voor. Tegen de Amsterdamse Yavoz O. (22) die Rutte eerder bedreigde loopt zelfs nog een zaak. De man postte op openbare platforms openlijk over het vermoorden van politici, waaronder Rutte, en zei tegen de politie: ,,Als ik een wapen had gehad, had ik het gedaan.” De man moet later voorkomen, hij is momenteel op vrije voeten.

Luister ook naar onze podcast Politiek Dichtbij. Abonneer je hier via Apple Podcast of Spotify.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Ook de dreiging bij D66-leider en minister Sigrid Kaag sprong in het oog. Activist Max van den B. dook bij haar woning op met een brandende fakkel. Hij werd veroordeeld, maar is inmiddels weer op vrije voeten. Vorige week was hij weer aan het demonstreren bij de Tweede Kamer met een microfoon en geluidsversterker.

Justitie brengt dreigers steeds meer voor de rechter. Het OM daagde vorig jaar 62 personen, het jaar ervoor waren dat er nog 16 en in 2020 55. De stijging is gevolg van nieuw beleid bij het Openbaar Ministerie, dat verdachten vaker in het openbaar wil laten berechten. In de meeste zaken, aldus het OM, is ook echt een straf opgelegd.