Arrestaties in Nederland bij grote Europese politieactie tegen Albanese maffia

Dat meldt Europol in een verklaring. De actie had de afgelopen drie dagen plaats. In Nederland, België, Frankrijk, Italië en het Verenigd Koninkrijk vonden 39 invallen en 64 arrestaties plaats: 55 arrestaties in België, zeven in Nederland en twee in Frankrijk.



Ook werden ruim 8000 cannabisplanten, 100.000 dollar cash geld, vier auto's en 63 apparaten (zoals mobiele telefoons en computers) in beslag genomen.



De bende bestierde volgens Europol een dozijn wietplantages en verhandelde de drugs in België en het noorden van Frankrijk. In dat laatste land zouden sommige bendeleden zich ook schuldig hebben gemaakt aan mensenhandel.