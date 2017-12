Arriva haalt gokkende buschauffeur van de weg

De reiziger stuurde de beelden naar Arriva en nieuwssite 1Limburg waar het filmpje te zien is. Arriva stelde daarop een onderzoek in en kwam er achter om welke bestuurder het ging.



De chauffeur zelf heeft volgens een woordvoerster van de maatschappij bevestigd dat hij het was. Arriva gaat nu de camerabeelden in de bus bekijken en in gesprek met de chauffeur. Op basis daarvan wordt besloten welke maatregelen worden genomen.