Arriva wil meer ruimte op het spoor en is rechtszaak gestart: ‘Denken dat wij het beter kunnen’

Ook in Nederland mag je scheiden van je partner met dementie, maar denk aan ‘normen, waarden en respect’

Ook in ons land is het - onder strikte voorwaarden - toegestaan om te scheiden van je man of vrouw wanneer die dementie heeft. Moet je je daar schuldig over voelen? Want door deze slopende ziekte is je partner allang niet meer dezelfde als de persoon op wie je ooit verliefd werd.