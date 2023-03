Arriva wil meer ruimte op het spoor en is rechtszaak gestart tegen NS: ‘Denken dat wij het beter kunnen’

Wordt de Arriva-trein straks net zo veel gezien als de bekende geel-blauwe NS-treinen in Nederland? Arriva wil meer ruimte op het spoor en voert daar een rechtszaak over. Vier vragen over de zaak.