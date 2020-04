Artis in coronatijd is ook voor dieren vreemd: ze zijn gewend aan bezoek

Het begint langzaam te wennen, maar onwerkelijk blijft het: Artis zonder bezoekers. ,,Ik herinner me wel dat we de tuin een keer hebben moeten sluiten vanwege een storm,” zegt teamleider dierverzorging Peter Bleesing (43). ,,Maar dit is ongekend. Artis is zeven dagen per week open, 365 dagen per jaar. Er lopen hier altijd mensen rond. Alleen nu dus niet. Een collega van me drukte het mooi uit: het is alsof het nog geen negen uur is, maar dan de hele dag lang.”