Arts (83) die patiënt eigen bloed in laat spuiten: briljant of gevaarlijk?

LIVE | Officier van Justitie: ‘Kroon heeft duidelijk wél kopstoot gegeven’

18:43 Oorlogsheld Marco Kroon heeft mogelijk blijvend letsel overgehouden aan zijn arrestatie nadat hij was betrapt op wildplassen tijdens carnaval in Den Bosch. ,,Ik ben afgevoerd alsof ik een terrorist was”, verklaarde hij daar later over.