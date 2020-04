Arts ontroert coronapatiënten met vioolspel in ziekenhuis Harderwijk: ‘Kippenvel’

Update Dirk van den Broek (96), grondleg­ger supermarkt­ke­ten, overleden

23:47 Dirk van den Broek, de grondlegger van de gelijknamige supermarktketen is afgelopen woensdag op 96-jarige leeftijd overleden. Dat staat in een overlijdensbericht in NRC Next en is zojuist gemeld in het NOS Journaal.