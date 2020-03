Arts op de ic doet verslag: ‘Ik red het gewoon niet’, zei jongeman tegen me

Lichaam vermiste Loes (72) na anderhalf jaar gevonden in weiland bij Enschede

12:41 Het stoffelijk overschot dat gisteren in een weiland even buiten de Overijsselse plaats Enschede werd gevonden, is van de 72-jarige Loes de Groot-Veenendaal. De vrouw uit Eibergen (Gelderland) werd al sinds 2 september 2018 vermist, nadat ze was weggelopen van de psychiatrische afdeling van ziekenhuis Medisch Spectrum Twente in Enschede waar ze met een zware depressie was opgenomen.