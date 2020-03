Arts op de ic doet verslag: ‘Maak me zorgen dat we straks geen bedden meer hebben’

Zorgen om Brabant: ‘Overplaat­sing patiënten moeilijker, andere ziekenhui­zen raken ook vol’

13:37 Het overplaatsen van coronapatiënten vanuit Brabant naar andere ziekenhuizen in het land wordt weer moeilijker. Ook in de rest van het land komen de grenzen in zicht. ,,We raken onze patiënten daardoor moeilijker kwijt", zegt Jan Kluytmans, arts-microbioloog in het Amphia Ziekenhuis in Breda.