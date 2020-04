Arts op de ic doet verslag: ‘Moeten elkaar goed in de gaten blijven houden’

Boa’s zien meer incidenten sinds coronacri­sis: ze worden bespuugd en uitgeschol­den

17:51 Bijna 90 procent van de buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) ziet het aantal geweldsincidenten stijgen sinds de coronacrisis. Zo zien ze meer mensen die in hun richting spugen of hoesten en ervaren ze meer verbaal geweld. Het merendeel vindt dat boa’s meer verdedigingsmiddelen, zoals een wapenstok of pepperspray, moeten krijgen om de coronamaatregelen te handhaven.