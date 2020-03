Arts op de ic doet verslag: ‘Sommige patiënten houden trauma over aan ic-opname’

video Bizarre kunstroof uit Sin­ger-museum Laren: inbrekers ontvreem­den Van Gogh op diens geboorte­dag

18:08 Inbrekers hebben afgelopen nacht een schilderij van Vincent van Gogh gestolen uit museum Singer in Laren. Het gaat om Lentetuin, de pastorietuin te Nuenen in het voorjaar, een doek dat in bruikleen was van het Groninger Museum. Het is op de internationale Interpol-lijst van gestolen kunstwerken gezet, meldt de politie Gooi en Vechtstreek.