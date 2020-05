Arts op de ic doet verslag: ‘Voor het eerst bang om zelf ziek te worden’

,,Voor het eerst in zes weken was ik een heel weekend vrij. Ik moest mezelf beheersen om thuis niet in te loggen in het ziekenhuissysteem. Of me te mengen in gesprekken tussen collega’s via WhatsApp. Lang was de modus ‘werken, werken, werken’. Nu moest ik even bijkomen en afstand nemen. Zondag ben ik in mijn eentje gaan varen met onze boot, iets wat ik normaal nooit doe. Om een beetje te verwerken wat er de afgelopen tijd is gebeurd. En na te denken over wat komen gaat.