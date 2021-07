Artsen de markt op en prikken in de moskee in de race tegen de exploderende besmettingscijfers

,,Mevrouw, bent u al gevaccineerd?’’, vraagt geneeskundestudente Özlem Pehlivanoǧlu aan een vrouw met mondkapje onder haar zwarte hoofddoek die met een volle boodschappentrolley het Afrikaanderplein af loopt. Zodra ze doorheeft dat de vrouw amper Nederlands spreekt, schakelt ze moeiteloos over naar het Turks. De 42-jarige vrouw vertelt over praktische hobbels: haar man is slecht ter been, het is een gedoe om naar een vaccinatielocatie te gaan. Bovendien heeft ze twijfels. ,,Je hoort over bijwerkingen, dat er mensen sterven. Hoe zit dat met die trombose?’’, wil ze weten van de jonge vrouw in doktersjas.

De studente legt uit hoe zeldzaam de bijwerkingen zijn. En dat corona zeker voor de zieke echtgenoot een veel groter risico is. In de moskee om de hoek kunnen ze zich vandaag nog laten vaccineren. De vrouw knikt. Dat weet ze, vorige week zaterdag was ze ook al aangesproken. Toen kwam het niet goed uit, vandaag wel. Ze zegt dat ze thuis haar man gaat halen.