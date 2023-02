Artsen en Rode Kruis waarschuwen naar aanleiding van Fifa Award: steek géén vingers in mond van bewusteloos slachtoffer

Het incident vond precies een jaar geleden plaats tijdens het duel tussen Wolfsberger AC, Lochoshvili’s toenmalige club, en Austria Wien. Georg Teigl bleef nadat hij met zijn hoofd tegen de knie van een tegenstander was gebotst op het veld liggen en de Georgiër had meteen door dat het mis was. Hij sprintte richting zijn tegenstander en deed er vervolgens alles aan om te voorkomen dat die zou stikken. Met succes, maar...

Verpleegkundigen en het Rode Kruis komen met een belangrijke waarschuwing. Lochoshvili deed namelijk zijn vingers in de keel van het bewusteloze slachtoffer. En dat is niet de juiste manier. Het Rode Kruis benadrukt wel dat zij de specifieke situatie niet zelf gezien heeft, dus dan is het altijd lastiger beoordelen. ,,Steek nooit vingers in de mond van mensen die misschien hersenletsel of een epileptische aanval hebben. Want dan kunnen zij met echt heel veel kracht gaan bijten, dat wil je niet. Bel 112, leg uit wat je ziet en vraag wat je moet doen.”

Als iemand bewusteloos is, controleer dan de ademhaling of doe eventueel een zijligging, adviseert het Rode Kruis. ,,Maar vermoed je een fractuur aan nek of hoofd, leg iemand dan níét in de zijligging. Probeer in dat geval met een kinlift de ademweg vrij te houden bij die persoon, maar steek nooit je vingers in de mond van iemand die bewusteloos is.”

‘Zien dit vaker bij voetballers’

Ook vanuit het ziekenhuis klinkt kritiek op de handelswijze van de voetballer. ,,Het gaat hier om onjuist medisch handelen. Een tong inslikken kan overigens helemaal niet. Wat wel kan, is dat de tong naar achteren zakt en een obstructie veroorzaakt”, vertelt Noud Buenen, SEH-arts van de artsenfederatie KNMG.



Ook hij noemt de zijligging als middel om in te zetten. Het was ‘erg gevaarlijk’ wat de voetballer hier deed, aldus Buenen. Want er bestaat kans op braken bij het slachtoffer en hard bijten. ,,Helaas zie ik vaker voetballers deze onjuiste medische handelingen doen.”

EK voetbal: Deen Eriksen gaat naar de grond

Teigl liep bij de botsing een schedelbreuk, een gebroken kaak en jukbeen op en werd na langdurige behandeling van het veld gedragen. Inmiddels voetbalt de 31-jarige Oostenrijker weer.



Lochoshvili won de Fair Play Award maandagavond tijdens het Fifa-gala vanwege zijn actie. ,,Ik wist precies wat ik moest doen’’, zei hij na het incident. Lochoshvili hield wat pijnlijke vingers en flink wat schouderklopjes over aan zijn actie. En sinds gisteravond dus de Fair Play Award.

De Georgische international (24) is daarmee de opvolger van Deense artsen die Christian Eriksen redden tijdens de wedstrijd Denemarken-Finland op 12 juni 2021 tijdens het EK voetbal. Vlak voor rust ging Eriksen zonder dat daar aanleiding voor was naar de grond. Het spel werd direct stilgelegd en spelers gebaarden dat de verzorgers zo snel mogelijk het veld in moesten komen. Al snel kregen de verzorgers versterking van medisch personeel, dat Eriksen op het veld reanimeerde.

