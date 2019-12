Politie opent jacht op aanrander die onrust zaait onder jonge vrouwen in Leiden: ‘Hoge prioriteit’

18:40 De politie in Leiden trekt alles uit de kast om een aanrander die voor onrust zorgt in de stad in de kraag te vatten. Zo wordt er ’s nachts extra gesurveilleerd in de binnenstad. Daarnaast is er extra recherchecapaciteit vrijgemaakt en worden daar waar kan dna en camerabeelden verzameld. ‘De incidenten hebben een hoge prioriteit’.