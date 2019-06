Asbest gevonden in speelpark bij basisschool De Wijngaard

live | video Mannen uit Steenber­gen en Delft omgekomen bij vliegtuig­crash in Willemstad, tweede toestel veilig geland

14:40 WILLEMSTAD - Bij een ongeval met twee vliegtuigen in Willemstad zijn twee mensen om het leven gekomen. Een van de vliegtuigen stortte ondersteboven neer in een weiland. Het andere toestel is veilig geland. De omgekomen mannen komen uit Steenbergen en Delft, aldus collega-vliegeniers op Breda Airport. De twee vliegtuigen waren hier opgestegen.