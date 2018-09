Asielzoekers die aanslagen plegen: geradicaliseerd of geknakt?

Het is kwart voor negen ’s avonds, 18 juli 2016 als Riaz Khan Ahmadzai in Ochsenfurt, Duitsland, in de regionale trein naar Wurzburg stapt. Niet veel later haalt de 17-jarige Afghaanse vluchteling op het toilet een mes en een bijl uit zijn tas. In een wagon steekt hij vier willekeurige passagiers neer. Later op de avond schiet de politie hem dood.