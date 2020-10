Asielzoekers en immigratiedienst steeds vaker tegenover elkaar in rechtbank

analyse / video Het echte antwoord op de vraag of het virus afvlakt volgt morgen

19 oktober Een voorzichtige daling in het aantal positieve coronatests voedt de hoop dat een ommekeer nabij is. De vraag is of die terecht is. De langetermijntrend buigt wel iets, maar wijst nog steeds de verkeerde kant uit. Het duurt nog minimaal een week voor het effect van de gedeeltelijke lockdown echt zichtbaar is.