Astrid Holleeder hield heimelijk gemaakte geluidsopnames bewust achter

Stiekem

Het is dag 48 in het veelvoudige liquidatieproces tegen Willem Holleeder. Vandaag worden Astrid en haar zus Sonja verhoord over Willems leidende rol in een criminele organisatie. De bende die hij samen met de in 2011 geliquideerde Stanley Hillis en de inmiddels tot levenslang veroordeelde Dino Soerel zou hebben geleid.



In maart bracht Astrid al zestien aanvullende opnames in. Die maakte ze stiekem om ervoor te zorgen dat ze de verklaringen kon borgen die ze tegen haar broer had afgelegd, onder meer over moorden. Eergisteren bracht ze nieuwe opnames in, met een totale lengte van zes uur.



Astrid vindt dat ze ‘een heel vergaande stap zet met alle consequenties voor mij van dien’. ,,Ik had al namen genoemd, van Jesse R., van (wapenhandelaar) Sjaak B. en nu noem ik ook de criminele organisatie.’’