Augustus begint koel, maar later in de maand kans op warm en zonnig weer

inspectierapport Ministerie vernietig­de onrechtma­tig duizenden adoptiedos­siers: ‘Gebrekkig en onzorgvul­dig’

Het ministerie van Justitie en Veiligheid is decennialang laks geweest met het beheer van dossiers over buitenlandse adopties. De registratie was slecht en in 1983 en 1999 zijn onrechtmatig duizenden adoptiedossiers vernietigd. Dat concludeert de inspectie na onderzoek.