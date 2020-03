Auto ramt stadhuis van Nijkerk, bestuurder gewond en aangehouden

LIVE | ‘Taghi had afdruk van een legerlaars op zijn gezicht’

12:42 In de extra beveiligde rechtbank in Amsterdam Osdorp is vanochtend de zitting tegen Ridouan Taghi begonnen. Het is de eerste procesdag sinds zijn aanhouding in Dubai. Volgens advocaat Weski zou de beruchte beklaagde tijdens zijn arrestatie flink zijn mishandeld. Verslaggever Yelle Tieleman is erbij en doet live verslag via Twitter.