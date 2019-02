Auto spionerende Russen tentoongesteld

Dood Kelvin (20) leidt tot onderzoek naar hittelet­sel bij oefeningen Defensie

10:54 Het fatale incident, waarbij in 2016 marechaussee in opleiding Kelvin Bosman (20) op de kazerne in Apeldoorn aan de gevolgen van oververhitting overleed, staat niet op zichzelf. Defensie doet intern onderzoek naar aanleiding van andere voorvallen met hitteletsel tijdens oefeningen.