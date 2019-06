'Automobilist het meest vertraagd in Den Haag'

Automobilisten lopen nergens in Nederland zo veel vertraging op als in Den Haag. Mensen moeten in de hofstad rekening houden met gemiddeld 28 procent extra reistijd. Dat betekent dat ze bijna 17 minuten extra kwijt zijn aan een rit die normaal gesproken een uur zou duren. En in de avondspits duurt een rit van een uur bijna 40 minuten langer.

Navigatiemaker TomTom heeft de vertragingen uitgerekend. De koppositie van Den Haag komt volgens het bedrijf door een paar grote wegwerkzaamheden. ,,Tijdelijke situaties zoals deze hebben effect op de gemiddelde gereden snelheden in de stad’’, zegt TomTom.

Maar de wegen van Den Haag zijn sowieso al druk. De grootste knelpunten zijn de A4 bij knooppunt Prins Clausplein, de A12 tussen dat knooppunt en het Malieveld en een paar toegangswegen in de stad. In een jaar tijd verliest de gemiddelde automobilist in Den Haag 130 uur in de file, oftewel meer dan vijf hele dagen, bovenop de gebruikelijke reistijd.

Achter Den Haag staat Haarlem op de tweede plaats. Leiden, koploper van vorig jaar, is nu derde. In de top 10 staan verder Arnhem, Amsterdam, Rotterdam, Nijmegen, Groningen, Eindhoven en Utrecht.

Goede infrastructuur

In vergelijking met andere landen doet Nederland het trouwens best goed. Den Haag staat 65ste in Europa (van de 229 steden) en 123ste in de wereld (van 403). TomTom: ,,In Nederland is het erg goed geregeld qua infrastructuur voor zowel motorvoertuigen als fietsen, zeker wanneer je dit vergelijkt met andere landen. Dat is dan ook de reden dat we hier minder lang in het verkeer vaststaan dan automobilisten in vele andere landen in Europa en daarbuiten.’’

In de Indiase stad Mumbai lopen automobilisten de meeste vertraging van de wereld op. Een doorsnee rit daar duurt 65 procent langer dan nodig is. In de wereldtop staan verder Bogotá (Colombia), Lima (Peru), New Delhi (India) en Moskou (Rusland).

Binnen Europa vallen ook Istanboel (Turkije) en Boekarest (Roemenië) op. TomTom baseert de lijst op informatie uit ongeveer 600 miljoen apparaten die verbinding maken met het gps-netwerk.

Veel tijd verspillen

Wereldwijd zijn er steeds meer opstoppingen, ziet TomTom. ,,En dat is zowel goed als slecht nieuws: Het is goed omdat het wijst op een sterke wereldeconomie, maar de keerzijde is dat automobilisten enorm veel tijd verspillen in het verkeer, om nog maar te zwijgen over de enorme impact op het milieu.’’