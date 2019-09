Automobilist laat fietser (15) zwaargewond achter: ‘Hij ging ervandoor, zonder hulp te verlenen’

Ex-directeur Sloter­vaart niet van plan schulden te betalen

9:43 Aysel Erbudak, de ex-directeur van het inmiddels opgedoekte Slotervaartziekenhuis in Amsterdam, zit sinds 2015 in een persoonlijk faillissement. Maar ze is niet van plan haar schuldeisers te betalen - een principekwestie, zegt ze zaterdag in een interview met NRC.