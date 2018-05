Automobilist rijdt 'doelbewust' 19 gansjes dood in Marken

UPDATE Transa­via-toe­stel moet landen vanwege acht doodzieke passagiers

13:09 Een toestel van Transavia dat onderweg was van Schiphol naar Antalya is vanochtend in Wenen geland nadat passagiers doodziek werden van 'een vreemde lucht'. Ze vielen flauw en waren daarna hondsberoerd. Twee mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht.