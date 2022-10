Automobilisten ‘vergeten’ vaker te stoppen en rijden de rivier in: ‘Borden worden over het hoofd gezien’

Uitvaartspecial Vrijwilli­ger in de terminale zorg: ‘Hij vroeg of ik bij zijn laatste moment wilde zijn’

In Nederland zijn ruim twaalfduizend opgeleide vrijwilligers actief in de palliatieve terminale zorg. Zij begeleiden mensen, thuis of in hospices, bij hun stervensweg. ‘Dit werk maakt echt verschil. Het is heel dicht bij de mens.’

6:00