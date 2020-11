Avondklok en restaurants dicht op Curaçao dat nu erg in trek is als vakantiebestemming

Nieuwe besmettin­gen in Brabant dalen met een kwart

16:57 Bij het RIVM zijn het afgelopen etmaal 5457 coronabesmettingen in Nederland geregistreerd. In Brabant zijn dat er 834. Dat is een flinke daling ten opzichte van gisteren, toen er 1209 positieve tests bijkwamen. Ruim de helft daarvan is afkomstig uit Midden- en West-Brabant.