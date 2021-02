Avondklok? Politie maakt uitzondering na ontroerend briefje van Frank (41)

Alle scholen weer open, maar in kleine groepjes werken lukt nauwelijks

11 februari Vrijwel alle basisscholen zijn weer open, maar de worsteling met de coronavoorschriften is groot. Bijna negen op de tien scholen lukt het niet of alleen enigszins om in vaste, kleinere groepjes te werken. Die maatregel moest juist voorkomen dat een hele klas in quarantaine moet als een leerling besmet blijkt met corona.