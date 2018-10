Avonturenpark-directeur met dood bedreigd vanwege horrorevenement

Peul vervolgt: ,,We zoeken met Screams qua spanning bewust de adrenalinegrens op en ik kan me best voorstellen dat sommige mensen zich daar zorgen over maken en hun ongerustheid willen uiten. Maar in plaats van het gesprek aan te gaan, beginnen ze direct te preken en eisen dat we alles afgelasten. Door een ketting-app stoken ze elkaar nog verder op. Ik vind hun extreme reacties allesbehalve christelijk, maar ridicuul. Dit gaat veel te ver!”



Het Avonturenpark pakt jaarlijks uit met Halloween, met allerlei speciale activiteiten in het park. De voorgaande twee edities van Screams riepen nauwelijks negatieve reacties op.



De directeur zegt nu kleine aanpassingen te doen aan het evenement. Helemaal schrappen is geen optie. Peul probeert de angel uit deze kwestie te halen door de Duivelskerk te schrappen en op deze plek een Terror Temple te plaatsen. Peul: „Het Avonturenpark staat in een gebied met veel gelovige mensen en wij willen niemand tegen het zere been schoppen."