Baas betaalt energierekening personeel: ‘Als zij in problemen komen heeft dat ook effect op werk’

‘Puinhoop’ bij Ter Apel door goedbedoel­de acties: ‘Stop met dumpen van spullen’

Bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel is afgelopen weekend een ‘gespannen en stressvolle situatie’ ontstaan nadat vrijwilligers een overvloed aan onbruikbare spullen hebben achtergelaten. Hulporganisaties roepen vrijwilligers op om hiermee te stoppen. Het COA sluit zich hierbij aan. ,,Het is goed bedoeld, maar het zorgt voor chaotische situaties en draagt niet bij aan de rust”, aldus een woordvoerder.

29 augustus