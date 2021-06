Baasjes dumpen nu al weer coronahonden, wachtlijst bij dierenasiels: ‘Houd mijn hart vast voor de zomer’

Burgemees­ters eisen van kabinet snel duidelijk­heid over evenemen­ten: ‘We willen weten waar we aan toe zijn’

10 juni Burgemeesters willen zo snel mogelijk duidelijkheid over de voorwaarden voor evenementen deze zomer. Dat hebben ze vanavond in het Veiligheidsberaad duidelijk gemaakt aan minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid. Het kabinet neemt daar morgen een besluit over.