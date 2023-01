Baasjes moeten hun kat straks verplicht chippen, en dat is goed nieuws voor de vogelstand

De precieze cijfers ontbreken, maar Nederland telt ongeveer 2,9 miljoen huiskatten. Jaarlijks worden meer dan 60.000 katten als vermist opgegeven. Daarnaast is er nog een grote populatie van zwerfkatten: de schattingen lopen uiteen van 100.000 tot meer dan een miljoen.

De grote aantallen katten waarvan de eigenaar onbekend is, leiden tot hoge opvangkosten voor gemeentes: zo’n 4,8 miljoen euro per jaar. Een landelijke chipplicht kan er volgens de minister voor zorgen dat kwijtgeraakte huiskatten vaker en sneller herenigd kunnen worden met hun baasje. Die kan eventueel ook opdraaien voor de kosten. Verwilderde huis- en zwerfkatten zonder eigenaar kunnen door de chipplicht sneller worden herkend.

Het chippen van katten is een eenvoudige ingreep, waarbij met een injectie een minuscule chip onder de vacht wordt aangebracht. Met een speciale scanner zijn de gegevens in de chip te lezen, zoals het adres en de naam van het baasje. Chipkosten variëren per dierenartspraktijk en lopen uiteen van 15 tot ongeveer 40 euro per kat. Mogelijk kan dit in de toekomst voor een lager bedrag.

Overlast en gevaar

Loslopende huiskatten en zwerfkatten zorgen voor de nodige problemen: ze poepen in andermans tuin, jagen op vogels of andere dieren en kunnen verwilderen. Als huiskatten weglopen kunnen ze een slechtere gezondheid krijgen, planten ze zich verder voort en het zorgt voor hoge opvangkosten. Als katten een chip dragen kunnen de eigenaren aangesproken worden op hun verantwoordelijkheid om voor het dier te zorgen.

Het besluit van de minister volgt op een verkenning rondom loslopende katten met meer dan 30 belanghebbende partijen waaronder provincies, gemeenten, onderzoekers, natuurorganisaties, dierenwelzijn-, en zwerfkattenorganisaties. Later moet duidelijk worden wanneer de chipplicht wordt ingevoerd, hoe die wordt gehandhaafd en wie er inzage krijgt in de gegevens van de chips.

Honden al jaren gechipt

De Dierenbescherming is blij met het besluit van minister Adema. Een chipplicht voor katten stond bijna 25 jaar met stip bovenaan de prioriteitenlijst, zo laat de organisatie weten. ,,We hebben er vele gesprekken over gevoerd met het ministerie, dus nu het is gelukt hangt nog nét de vlag niet buiten.”

Ook bij Stichting Dierenlot, die geld inzamelt voor bijvoorbeeld dierenambulances en asiels, zijn ze blij met de plannen. Daar wordt ook gewezen op de chipplicht bij honden, die al jarenlang bestaat. ,,Je ziet ook dat het werkt", zegt Daniëlle van Gennip van Dierenlot. „Van de gevonden honden wordt 95 procent herenigd met het baasje, bij katten is dat geloof ik iets van 29 procent. Er is ook helemaal geen probleem rond zwerfhonden.”

Dat er probleem is rond zwervende katten valt niet te ontkennen. In Friesland worden de dieren zelfs afgeschoten om onder andere de broedende weidevogels te beschermen. In 2021 gebeurde dat nog 252 keer. Met de naderende chipplicht lijkt het einde van het afschieten van katten een logische vervolgstap.

Zeldzame vogels

Chris Smit, hoogleraar Ecologie en Natuurbeheer aan de Rijksuniversiteit in Groningen, doet al jaren onderzoek naar het effect van zwerfkatten op de natuur. „Je onderzoekt bijvoorbeeld de uitwerpselen en dan zie je dat ze vooral veldmuizen eten, maar ook kleine vogels en konijnen of hazen.”

Daar zitten volgens Smit zeldzame vogelsoorten tussen als de veldleeuwerik of de graspieper. „Maar ook konijn en haas staan op de rode lijst van dieren die in hun voortbestaan worden bedreigd.” Hij wijst verder op de weidevogels: „Die worden aangevallen en katten verstoren ook de boel. Ze jagen de vogels bijvoorbeeld tijdens het broeden van hun nest.”

Voor het verplicht chippen van de katten is kortom volop lof. Tegelijkertijd ziet Daniëlle van Gennip van Dierenlot het vooral als een goed begin. Stap twee wat haar betreft: verplichte castratie van alle katten. „Dat gebeurt in België en daar werkt het. Je hebt minder overvolle asiels en ook de populatie van zwerfkatten neemt af.”

