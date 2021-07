Baby in kinderwagen rolt in Middelburg van drie meter hoge kade het kanaal in

Opvallend weinig meldingen van overlast; wacht ons deze zomer nog een wespen­plaag?

13 juli Krijgen we deze zomer een wespenplaag? Als we de bestrijders mogen geloven, is het antwoord: ja, maar later dan normaal. Anderen verwachten dat het met de terreur van de wespen dit jaar wel zal meevallen. Dat is goed nieuws, wanneer we lekker met een colaatje op een terras zitten.