Baby overleden in sporthal bij aanmeldcentrum Ter Apel: Kamerleden eisen opheldering

Een drie maanden oude baby is afgelopen nacht overleden in de sporthal bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel. Dat bevestigt een woordvoerder van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). De doodsoorzaak is nog niet bekend en wordt momenteel onderzocht.

Wat de nationaliteit en het geslacht van de baby is en hoe het kind in Ter Apel terechtkwam, kan de woordvoerder niet zeggen. Er is medische hulp verleend aan het slachtoffertje. Meer informatie volgt na het onderzoek door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en de Inspectie Justitie en Veiligheid.



Zij bekijken alle aspecten die mogelijk een rol gespeeld hebben bij het overlijden, zoals de beschikbare zorg en de leefomstandigheden. Verder wordt gekeken of er een medische oorzaak is en of er eerder zorg is verleend. Het is onduidelijk wanneer hun onderzoek is afgerond.

Kamer geschokt

Kamerleden reageren geschokt op het overlijden van de baby. GroenLinks en de PvdA willen dat staatssecretaris Eric van der Burg, belast met asiel en migratie, per brief opheldering geeft over de dood van de baby. Dat verzoek wordt in ieder geval door Volt en coalitiepartijen D66, CDA en ChristenUnie gesteund.



De fracties willen ‘zo spoedig mogelijk duidelijkheid over wat er is gebeurd en wat de precieze doodsoorzaak is’, verduidelijkt PvdA’er Kati Piri, die het verzoek samen met GroenLinks-Kamerlid Suzanne Kröger heeft ingediend. Met de SP willen PvdA, GroenLinks en Volt daarnaast snel een Kamerdebat.

‘Doorstroom loopt vast’

CDA-Kamerlid Anne Kuik, die dinsdag zelf in Ter Apel was, vindt het ‘echt beschamend dat we de asielopvang niet op orde hebben’. Het probleem is volgens Ḱuik dat de doorstoom vastloopt ‘van mensen die een status hebben en dus mogen blijven’. Ook zij wil dat Van der Burg uitzoekt wat er is gebeurd rond het overlijden van de baby.



GroenLinks en PvdA willen - naast duidelijkheid over het overlijden van de baby - van de staatssecretaris weten hoe hij naar de leefomstandigheden in de opvang in Ter Apel kijkt. Volgens Piri wordt de chaos rond het aanmeldcentrum ‘alleen maar groter’ en zijn oplossingen voor ‘menswaardige opvang nog lang niet in zicht’.

‘Verdriet en onmacht’

Onder de bewoners bij het opvangcentrum in Ter Apel heerst ‘verdriet en onmacht’, aldus de woordvoerder. ‘Aan hen wordt passende ondersteuning aangeboden.’ Het personeel van het COA is ‘diep geschokt door de verschrikkelijke gebeurtenis’.

Staatssecretaris Eric van der Burg van Justitie en Veiligheid is dat eveneens, schrijft hij op Twitter. ‘Op dit moment wordt onderzocht wat er precies is gebeurd. De familie en het personeel wens ik heel veel sterkte’, schrijft de bewindsman op Twitter.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen. Burgemeester Jaap Velema van de gemeente Westerwolde waar Ter Apel onder valt, laat in een schriftelijke reactie aan deze nieuwssite het volgende weten: ‘Met het COA is afgesproken dat de communicatie via hun organisatie loopt. Derhalve past het mij om even op afstand te blijven.’

Nieuws komt hard aan

VluchtelingenWerk Nederland laat weten ‘met grote verslagenheid’ te hebben kennisgenomen van het overlijden van de baby. ‘Dit is intens verdrietig en een groot verlies voor de nabestaanden. Dit nieuws komt ook in onze organisatie hard aan. In het bijzonder bij onze medewerkers en vrijwilligers ter plaatse. We leven mee met de nabestaanden van dit kindje. En we wachten het aangekondigde onderzoek af', luidt het in een tweet.

De hal waar het drama plaatsvond, wordt normaal door asielzoekers gebruikt om in te sporten. Maar door ruimtegebrek wordt de sporthal nu al geruime tijd gebruikt voor extra slaapplekken, om zoveel mogelijk asielzoekers op te kunnen vangen op het terrein.

700 mensen buiten

Door het enorme ruimtegebrek bij het aanmeldcentrum in Ter Apel hebben afgelopen nacht zevenhonderd mensen buiten geslapen. Niet eerder waren zoveel mensen veroordeeld tot een slaapplek in de open lucht. Asielzoekers die buiten het aanmeldcentrum in Ter Apel wachten op een opvangplek mogen niet meer in tenten verblijven.



Het is al maanden overvol in het Groningse aanmeldcentrum. Asielzoekerscentra in het land hebben geen plaats en statushouders kunnen niet doorstromen naar een woning, onder meer door de oververhitte huizenmarkt.

Medische zorg onder druk

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) meldde begin augustus in een mail aan staatssecretaris Van der Burg en minister Kuipers (VWS) dat ze ziet dat de medische zorg aan asielzoekers in crisisnoodopvanglocaties ‘ernstig lijdt’ onder de huidige crisisomstandigheden. ‘De zorg beperkt zich soms tot spoedhulp. Dat is minder dan de gewone medische zorg waarop iedereen recht heeft. Ook minder dan de medische zorg die asielzoekerscentra en ‘gewone’ noodopvanglocaties bieden. In de crisis-noodopvang kunnen zorgverleners vaak niet werken volgens de gebruikelijke normen en richtlijnen, al doen zij nog zo hun best. Het risico bestaat dat de zorg nog meer stagneert', aldus de toezichthouder.

Bekijk onze nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: