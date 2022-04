Bagagemedewerker Walter: 11,50 euro per uur en geen vast contract, daar moet iets aan gebeuren

Stank, bergen poep en kabaal: ‘Honderden, nee duizenden kauwen, het zijn er gewoon te veel’

Twee keer per week krijgt de dikke laag poep de hogedrukspuit. Maar verder? Leer ermee leven: Er wonen nu eenmaal kauwen in de binnenstad. Dat is de boodschap van Amersfoort aan inwoners die gek worden van de zwarte vogels. ‘De buurvrouw is er bang voor. Het lijkt wel The Birds van Hitchcock.’

